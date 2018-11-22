Источник рассказал, в чем подозревают экс-главу ЦСКА

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Бывшему начальнику управления Минобороны по работе с личным составом, экс-главе ЦСКА полковнику Михаилу Барышеву инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Барышев задержан по подозрению в мошенничестве при проведении Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году.

"Барышеву инкриминируется статья 290 часть 6 УК РФ", — сказал собеседник агентства. Санкция части 6 статьи 290 предусматривает срок тюремного заключения от восьми до 15 лет.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.