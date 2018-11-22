Рэпера Хаски признали невиновным по одному из трех обвинений

Рэп-исполнитель Хаски во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара. 22 ноября 2018

Рэп-исполнитель Хаски во время рассмотрения административного дела в Первомайском районном суде Краснодара. 22 ноября 2018

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) признан Первомайским районным судом Краснодара невиновным в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка, сообщила федеральный судья Виктория Глущенко при оглашении постановления.

"Суд не находит в действиях… Кузнецова состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка — ред.)… Административное дело в отношении Кузнецова прекратить", — сказала Глущенко.

Ранее Хаски был арестован за мелкое хулиганство на 12 суток.