Источник сообщил о задержании в Москве экс-главы ЦСКА

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Москве задержали бывшего начальника управления Минобороны по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА полковника Михаила Барышева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Барышев задержан по подозрению в мошенничестве при организации и проведении зимних Всемирных военных игр в Сочи в 2017 году", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержание произошло 21 ноября.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.