ФСБ предотвратила ряд нападений на российские школы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. После событий в Керчи ФСБ только в октябре 2018 года предотвратила целый ряд реальных нападений на российские школы, сообщил представитель ведомства Сергей Егоров.

Выступая на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях, он подчеркнул, что попытки нападений не были связаны с международным терроризмом.

"Нам бы со своими разобраться", — прокомментировал Егоров соответствующий вопрос сенаторов.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что проблему радикализации молодежи в России надо решать немедленно, и что ФСБ доложит руководству страны свои предложения. Для решения этой проблемы должны активно работать не только силовики, но и органы власти, гражданское общество, школы, сказал Бортников ранее в ноябре журналистам.

С начала года произошел ряд резонансных ЧП в российских школах — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), а также нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области.

В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке учебного заведения.