СК возбудил уголовное дело после обрушения моста под Воронежем

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста в Воронежской области, в результате чего пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.

Обрушение 120 метров 150-метрового пролета моста через реку Савала в Терновском районе Воронежской области произошло в среду около 16.20 мск. В результате рухнули часть моста, где велись ремонтные работы, и часть, по которой осуществлялось движение. Упали три автомобиля: кран "Камаз", который вел ремонтные работы, и два грузовика с зерном. Пострадали шесть человек: два водителя грузовиков и рабочие. Троих из них медики доставили в больницу города Борисоглебск в тяжелом состоянии, троих положили в местную районную больницу, но затем одного из них перевели в воронежскую областную клиническую больницу №1.

"По факту обрушения автомобильного моста в селе Братки Терновского района Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, в частности строительную, для выяснения точной причины обрушения, также опрашиваются свидетели, изымается техническая и служебная документация.

Руководство зарегистрированной в Тамбовской области компании-подрядчика, ООО "Мостострой", отказалось комментировать РИА Новости произошедшее.