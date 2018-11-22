В Оренбурге вор-рецидивист уснул во время кражи денег из сейфа

УФА, 22 ноя — РИА Новости. Росгвардцейцы Оренбургской области задержали вора-рецидивиста, уснувшего на кожаном кресле в офисе во время кражи денег из сейфа, сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Комичный инцидент произошел 20 ноября в административном здании на Шарлыкском шоссе Оренбурга.

Ведомство сообщает, что экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о проникновении в здание, прибывшим бойцам Росгвардии директор одной из компаний пояснил, что с помощью системы видеонаблюдения зафиксировано проникновение постороннего лица в один из офисов.

"Росгвардейцы совместно с сотрудниками частной охранной организации при осмотре внутренних помещений в одном из кабинетов на четвертом этаже обнаружили и задержали злоумышленника, уснувшего в кожаном кресле. При досмотре у него изъяты отвертки, кусачки, молоток, гвоздодер, связка с ключами и пакет, в котором находилось более 140 тысяч рублей, которые он похитил из сейфа", — сообщает ведомство.

Задержанный рассказал правоохранителям, как проник в здание.

"Мужчина забрался по лестнице на третий этаж, выдавил окно и вошел в одну из комнат. Злоумышленник до приезда охраны успел зайти в несколько кабинетов, дверные замки вскрывал гвоздодером", — сообщили в Росгвардии.

Областная полиция возбудила в отношении задержанного уголовное дело по статье "кража". Известно, что 36-летний мужчина ранее был судим и находился в федеральном розыске.