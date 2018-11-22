Генпрокуратура выявила нарушения в Госфильмофонде на 327 миллионов рублей

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Прокуроры выявили нарушения при расходовании Госфильмофондом 327 миллионов рублей, возбуждены два уголовных дела, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Установлено, что средства в размере 325 миллионов рублей, полученные Госфильмофондом на реализацию государственных программ, неправомерно направлены на проведение капитального ремонта кинотеатра "Россия" в Саранске, не входящего в имущественный комплекс учреждения", — сказал Куренной на видео-канале ведомства "Эфир".

При этом, по его словам, подрядчику были выплачены 9 миллионов рублей за невыполненные работы.

"Кроме того, должностными лицами Госфильмофонда приняты не выполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, отнесенных ко второму классу опасности, на общую сумму 2 миллиона рублей", — сказал представитель ведомства.

По данным фактам возбуждено 2 уголовных дела: о мошенничестве в отношении должностных лиц подрядных организаций и о халатности в отношении чиновников Госфильмофонда, уточнил Куренной.