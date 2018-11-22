В Калининграде из СИЗО выпустили обвиненную в смерти младенца главу роддома

КАЛИНИНГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Суд заменил содержание под стражей на домашний арест главе калининградского роддома №4 Елене Белой, из-за которой, по версии следствия, скончался младенец, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее СУСК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий против и.о. главврача роддома №4 Калининграда. Как полагает следствие, 6 ноября поступившая в роддом женщина родила живого мальчика. Новорожденному по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат, подозреваемая, по версии следователей, не дала лекарство, младенец умер.

Следствие считает, что, пытаясь уйти от ответственности, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым. Суд 16 ноября по ходатайству СУСК арестовал женщину на два месяца. Во вторник прокуратура обжаловала решение суда.

"…Сегодня Калининградским областным судом рассмотрено и удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Центрального района. Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест", — говорится в сообщении.

Ранее Национальная медицинская палата заявила, что заключение под стражу врача, который никогда не привлекался к ответственности, не скрывается от следствия, избыточно. В организации отметили, что палата поддержит наказание, если будет доказано, что подозреваемая действительно распорядилась подделать историю болезни ребенка.

В правительстве Калининградской области РИА Новости сообщили, что младенец появился на свет массой 700 граммов на 23-24-й неделе беременности, такая масса тела оценивается службой родовспоможения как экстремально низкая. Кроме того, роженица поступила в роддом необследованной.

Беременность у женщины была третьей по счету, первые две закончились самопроизвольными выкидышами. Окончательные выводы относительно причин гибели младенца будут сделаны после получения всех лабораторных экспертиз, в конце ноября.