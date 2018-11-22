В Калининграде из СИЗО выпустили обвиненную в смерти младенца главу роддома

КАЛИНИНГРАД, 22 ноя — РИА Новости. Суд заменил содержание под стражей на домашний арест главе калининградского роддома №4 Елене Белой, из-за которой, по версии следствия, скончался младенец, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Следствие считает, что, пытаясь уйти от ответственности, подозреваемая дала указание внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым. Суд 16 ноября по ходатайству СУСК арестовал женщину на два месяца. Во вторник прокуратура обжаловала решение суда.
"…Сегодня Калининградским областным судом рассмотрено и удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Центрального района. Мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест", — говорится в сообщении.
В правительстве Калининградской области РИА Новости сообщили, что младенец появился на свет массой 700 граммов на 23-24-й неделе беременности, такая масса тела оценивается службой родовспоможения как экстремально низкая. Кроме того, роженица поступила в роддом необследованной.
Беременность у женщины была третьей по счету, первые две закончились самопроизвольными выкидышами. Окончательные выводы относительно причин гибели младенца будут сделаны после получения всех лабораторных экспертиз, в конце ноября.