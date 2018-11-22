Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку

НОВОСИБИРСК, 22 ноя — РИА Новости. Новосибирский областной суд во второй раз приговорил к пожизненному сроку 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского за серийные убийства женщин, сообщила областная прокуратура.

"При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — уточняется в сообщении.

Также осужденный обязан выплатить по миллиону рублей пяти потерпевшим в качестве компенсации морального вреда.

В первый раз Чуплинского осудили пожизненно в марте, однако в сентябре Верховный суд из-за допущенных процессуальных нарушений отменил приговор облсуда.

Повторный приговор пока не вступил в силу.

Дело Чуплинского

В феврале Чуплинского признали виновным в серийных убийствах, жертвами стали 19 женщин.

По данным следствия, с осени 1998-го по июль 2005 года он знакомился на улицах Новосибирска с молодыми женщинами, после чего увозил в безлюдные места и убивал.

Тела он расчленял, а фрагменты подбрасывал в разные районы города.

На раскрытие преступлений ушло более десяти лет.

Судмедэкспертиза признала Чуплинского вменяемым, он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты признали его склонным к гомицидомании и некросадизму.

После вынесения приговора осужденный заявил журналистам, что "безусловно" будет его обжаловать.