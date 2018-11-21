Опубликованы кадры с места обрушения моста под Воронежем

Кадры с места обрушения моста под Воронежем

Кадры с места обрушения моста под Воронежем

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео с места обрушения моста через реку Савала в Воронежской области.

На опубликованных кадрах видны обломки перекрытий и упавших с моста автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники чрезвычайных служб.

Инцидент произошел в селе Братки Терновского района. Мост обрушился под тяжестью проезжающих автомобилей. С переправы упали три машины — два МАЗа и кран КамАЗ. Рухнуло 120 метров пролета моста.

Аварийно-спасательные работы завершены. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали шесть человек.