Названа причина обрушения моста в Воронежской области

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Автомобильный мост через реку Савала в Воронежской области обрушился под тяжестью проезжающих по нему двух "КамАЗов", сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.

Ранее в региональном главке МЧС РФ агентству сообщили, что шесть человек пострадали в результате обрушения. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, обрушение автомобильного моста в Терновском районе произошло при проезде двух грузовых машин.

"Около 16.00 мск в селе Братки Терновского района на 20 километре автодороги "Курск –Борисоглебск-Терновка" два "КамАЗа" осуществляли движение по мосту через реку Савала, на котором проводились ремонтным работы. Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту автомобили упали в реку", — пояснил собеседник агентства.

В службе уточнили, что в результате инцидента пострадали два водителя транспортных средств и рабочие — всего шесть человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.