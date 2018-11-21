Пара из Иркутской области обманула банкомат купюрами "банка приколов"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пара из Иркутской области обманула банкомат Сбербанка с помощью купюр "банка приколов" и получила около 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Усть-Илимского городского суда.

В марте молодой человек и девушка купили пятитысячную банкноту "банка приколов". Затем они попробовали внести деньги на счет своей карты через банкомат, и те оказались зачислены.

"В течение нескольких дней подсудимые в различных магазинах города и района приобретали подобные купюры различного номинала и зачисляли их через тот же банкомат на личный счет. В итоге на карту подсудимой Д. были зачислены денежные средства в сумме 428 500 рублей", — отмечается в сообщении на сайте суда.

Молодые люди, один из которых на тот момент еще не достиг совершеннолетия, снимали полученные таким образом деньги и покупали телефоны, технику и украшения. Оба полностью признали вину и способствовали раскрытию дела. В результате суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и обязал возместить Сбербанку ущерб.