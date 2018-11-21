В Новокузнецке более 120 человек эвакуировали из ТЦ из-за пожара

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Свыше 120 человек эвакуировали из торгового центра "Заря" в Новокузнецке Кемеровской области после возгорания при проведении сварочных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Очаг пожара на площади 20 квадратных метров находится в подвальном помещении, где проводились сварочные работы. Из здания эвакуированы более 120 человек", — сказал собеседник агентства.

В областном главке МЧС РИА Новости подтвердили факт пожара и уточнили, что на месте работают 12 подразделений пожарной охраны, привлечено две автолестницы. По предварительным данным, возгорание произошло в подвальном помещении или на первом этаже здания. Подробности и причины инцидента выясняются.