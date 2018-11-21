Опубликованы переговоры пилотов лайнера, сбившего человека в Шереметьево

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксированы переговоры наземных служб аэропорта с экипажем самолета Boeing 737, сбившего человека в Шереметьево.

Голос на записи сообщил диспетчерам об успешной проверке шасси и отсутствии у лайнера видимых повреждений.

"У нас все нормально. Никаких отказов, ничего не видно. Думаю, что "заяц" не мог нанести там повреждений каких-либо. <…> Продолжаем полет", — доложил член экипажа.

В среду на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево обнаружили тело мужчины. Перед этим с полосы взлетел самолет компании "Аэрофлот", следовавший в Афины.

По предварительным данным, в результате ЧП погиб гражданин Армении. В Росавиации сообщили, что расследование инцидента займет десять дней.