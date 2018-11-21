Обвиненный в мошенничестве генерал Чварков избежал СИЗО

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд не стал помещать обвиненного в мошенничестве генерал-лейтенанта Сергея Чваркова в СИЗО или под домашний арест, ограничившись одной из самых мягких мер пресечения – "запретом определенных действий". Какие именно действия попали под запрет, не уточняется.
Предметом расследования стал госконтракт, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.
До службы в Академии Генштаба Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Академии он курирует научную работу, на лентах информационных агентств за последние два года неоднократно публиковались материалы с научных конференций с его участием.