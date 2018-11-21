Обвиненный в мошенничестве генерал Чварков избежал СИЗО

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд не стал помещать обвиненного в мошенничестве генерал-лейтенанта Сергея Чваркова в СИЗО или под домашний арест, ограничившись одной из самых мягких мер пресечения – "запретом определенных действий". Какие именно действия попали под запрет, не уточняется.

Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Павел Лапшов, подчеркнув, что военачальник виновным себя не считает. Ему вменяется мошенничество на сумму около шести миллионов рублей и грозит до десяти лет лишения свободы.

Предметом расследования стал госконтракт, заключенный между Военной академией Генштаба и НПО "РусБИТех" — крупной компанией, специализирующейся на создании систем 3D-визуализации, защите информации и других IT-задачах.

Следствие ведет Главное военное следственное управление СК, которое занимается самыми громкими и крупными преступлениями в этой области. Комментарием ведомства РИА Новости пока не располагает.

До службы в Академии Генштаба Чварков возглавлял Главное управление по работе с личным составом ВС, а также Центр примирения враждующих сторон в Сирии. В Академии он курирует научную работу, на лентах информационных агентств за последние два года неоднократно публиковались материалы с научных конференций с его участием.