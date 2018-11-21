Под Курском легковушка столкнулась с машиной скорой

БРЯНСК, 21 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль, выехавший на встречную полосу в Курской области, столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего один человек погиб, трое госпитализированы, сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло около 10.00 мск на 19-м километре автодороги Курск-Поныри. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo двигался со стороны города Курска в сторону поселка Свобода.

"В пути следования, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Газель" "Скорая медицинская помощь". В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet Aveo скончался на месте. Водитель и два пассажира автомобиля "Газель" доставлены в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.