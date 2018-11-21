В Уфе ГИБДД объяснила, почему продолжила работу после смерти посетителя

УФА, 21 ноя — РИА Новости. В ГИБДД Башкирии пояснили, что не приостановили работу регистрации автомобилей и не вывели людей из здания, когда умер мужчина, из-за того, что посетители записались через портал госулуг и у каждого есть ограниченное время.

Во вторник утром в здании регистрационного отдела ГИБДД Башкирии в Уфе 60-летнему мужчине, который пришел с сыном регистрировать автомобиль, стало плохо. Он потерял сознание в вестибюле, стоя в очереди, сотрудники ведомства оказывали первую помощь до приезда медиков, приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть.

Начальник ГИБДД Башкирии сообщал в своем блоге, что погибший при жизни страдал сердечным заболеванием, недавно перенес операцию и у него мог оторваться тромб. Следователи организовали проверку.

В YouTube появилось видео, снятое очевидцами трагедии. На записи видно, что в середине помещения на полу лежит труп, прикрытый голубой простыней. При этом к регистрационным окошкам стоят очереди, люди не обращают внимание на лежащее тело, перешагивают через него, чтобы передать операторам документы. На видео зафиксированы два маленьких ребенка, играющих возле умершего.

"Люди приехали с районов республики регистрировать свои машины в основном по записи через госуслуги, и у каждого свое определенное время подачи документов. Сотрудники ведомства действовали по инструкции, как только выяснилось, что мужчине плохо, оградили его от толпы, вызвали скорую, вызвали следственную группу, и оказывали медицинскую помощь до приезда медиков", — пояснил РИА Новости источник в ГИБДД региона.

Источник в СК по Башкирии пояснили, что тело лежало прикрытым простыней до приезда следователей.

"Приехавшие на вызов следователи огородили тело погибшего для проведения следственных действий", — сказал агентству собеседник.