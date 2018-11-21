Иркутянка перевела мошенникам деньги ради встречи с "актером из Австралии"

ИРКУТСК, 21 ноя — РИА Новости. Жительница Иркутска ради встречи с виртуальным ухажером из Австралии, который оказался мошенником, перевела мужчине почти миллион рублей, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

По данным полиции, 42-летняя иркутянка познакомилась с мужчиной в одной из популярных социальных сетей. Виртуальный ухажер представился популярным актером из Австралии (его имя не называется — ред.) и предложил ей встретиться. В разговоре по телефону "адвокат" избранника объяснил даме, что для оформления документов на выезд и оплату стоянки частного самолета, на котором "актер" прилетит в Россию, ей нужно перечислить на указанный им счет деньги.

"Доверчивая гражданка взяла кредит и перевела на счет злоумышленников более 980 тысяч рублей. Больше виртуальный друг на связь с потерпевшей не выходил", — говорится в сообщении.

Осознав, что она стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона, переписка и переговоры велись на английском языке. Женщина общалась с мошенниками с помощью переводчика. В настоящее время установлено, что номер телефона, с которого звонили потерпевшей, зарегистрирован в США.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.