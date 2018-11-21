У Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали у побережья Курил, сообщили в среду РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали в 07.16 среды (23.16 вторника мск) у Курил. Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в точке с координатами 44,4 градуса северной широты и 147,9 восточной долготы. Это в 79 километрах южнее острова Итурупа. Очаг находился на глубине 97 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По словам собеседницы агентства, подземные толчки силой три балла ощутили жители села Малокурильское (Шикотан), в селах Крабозаводское, Горное и Буревестник — до двух баллов.