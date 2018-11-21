Опубликовано видео с места гибели мужчины на ВПП Шереметьево

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, запись опубликован на странице СК в Twitter.
Сотрудник, ведущий съемку, говорит, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка.
Ранее во вторник стало известно, что на ВПП Шереметьево после взлета пассажирского Boeing, направлявшегося в Афины, найдено тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси.
Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, на месте работает следственно-оперативная группа.
Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.
По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 "Шереметьево-Афины" одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.
На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN