Опубликовано видео с места гибели мужчины на ВПП Шереметьево

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, запись опубликован на странице СК в Twitter.

Сотрудник, ведущий съемку, говорит, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка.

Ранее во вторник стало известно, что на ВПП Шереметьево после взлета пассажирского Boeing, направлявшегося в Афины, найдено тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, на месте работает следственно-оперативная группа.