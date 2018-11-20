На Урале сотрудники почты пытаются через суд отменить "график для роботов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Более 80 сотрудников сортировочного центра "Почты России" в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге подали в суд иск, требуя отменить новые нормативы, рассчитанные для автоматизированной работы. Истцы говорят, что поскольку они не роботы, то в эти нормативы не укладываются, из-за чего падает их зарплата. Руководство региональной "Почты" утверждает, что новые нормативы рассчитаны по закону, а падение зарплат — сезонное.

Как заявили истцы, 1 апреля операторам, которые занимаются сортировкой и регистрацией писем в "Кольцово", сократили норму времени, за которое они должны делать свою работу. В региональном управлении "Почты" объясняют это автоматизацией рабочих процессов, однако истцы говорят, что автоматизация затронула только программу регистрации, а остальное они по-прежнему делают вручную — так что не успевают обработать положенный по новым нормативам объем.

"У нас сейчас на определенную операцию доля тысячных секунд, чтобы мы успели ее сделать. Мы на данном этапе не можем угнаться за этой нормой времени. И, соответственно, на этом основании у нас падает заработная плата. Они нас приравняли к автоматизированному сортировочному центру, к роботам, а у нас нет автоматизации, мы все делаем вручную", – сказала РИА Новости одна из истиц Юлия Казбекова.

По ее словам, коллектив подал иск, требуя отменить новые нормы времени и оплаты труда.

В региональном управлении "Почты России" РИА Новости сообщили, что время на обработку отправлений сотрудниками "Кольцово" сократилось в результате автоматизации производства и модернизации рабочих мест.

"Изменение норм времени было произведено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и не могло повлиять на снижение заработка работников… так как модернизация позволила одновременно увеличить количество обрабатываемой почты за единицу времени", – сказали в пресс-службе "Почты".

Адвокат истцов Лариса Чеснакова говорит, что единственное изменение произошло в усовершенствовании программы регистрации, в остальном автоматизации введено не было.

"Сотрудникам международных сортировочных центров установлена сдельная система оплаты труда, которая подвержена влиянию сезонных факторов. Плановое снижение производственных объемов в летнем периоде и стало причиной недовольства со стороны работников… В декабре-марте объемы производства традиционно возрастают, а вслед за ними вырастет и заработная плата операторов", – прокомментировали в "Почте" заявления истцов о снижении зарплаты.

Иск 83 сотрудников "Почты" об изменении норм времени и оплаты еще не рассматривался по существу, сказала Чеснакова.

Новый график

Чеснакова также сообщила, что после того как руководству компании стало известно о поданном иске, сотрудников в аэропорту перевели на новый график – вместо суток через трое они обязаны выходить на работу пять дней в неделю, а это неудобно большинству иногородных работников.

"Обратились в суд с иском в мае 83 человека. Они (руководство) только узнали об этом и сразу выносят приказ, половину исцов из этой группы переводят на пятидневку", – сказала адвокат истцов.

В региональном руководстве компании заявили, что решение об изменении графика части сотрудников было принято администрацией екатеринбургского магистрального сортировочного центра для синхронизации работы таможенного поста аэропорта "Кольцово" и сортировочного почтового пункта в аэропорту.

"Перевод сотрудников на дневную смену показал свою эффективность, как с точки зрения взаимодействия с работой таможенного поста, так и с точки зрения показателей выработки… Сотрудникам международных сортировочных центров установлена сдельная система оплаты труда, которая подвержена влиянию сезонных факторов", – заявили в пресс-службе.

На прошлой неделе Кировский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск о компенсации сотрудникам "Почты" морального вреда в размере 1 тысячи рублей после перевода на пятидневную рабочую неделю. Адвокат истцов с решением суда не согласилась. "Обжаловать будем однозначно, потому что мы не видели мотивировку. Я не согласна, какой исход дела получился по результату", – сказала Чеснакова.