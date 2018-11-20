На Урале сотрудники почты пытаются через суд отменить "график для роботов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Более 80 сотрудников сортировочного центра "Почты России" в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге подали в суд иск, требуя отменить новые нормативы, рассчитанные для автоматизированной работы. Истцы говорят, что поскольку они не роботы, то в эти нормативы не укладываются, из-за чего падает их зарплата. Руководство региональной "Почты" утверждает, что новые нормативы рассчитаны по закону, а падение зарплат — сезонное.
"У нас сейчас на определенную операцию доля тысячных секунд, чтобы мы успели ее сделать. Мы на данном этапе не можем угнаться за этой нормой времени. И, соответственно, на этом основании у нас падает заработная плата. Они нас приравняли к автоматизированному сортировочному центру, к роботам, а у нас нет автоматизации, мы все делаем вручную", – сказала РИА Новости одна из истиц Юлия Казбекова.
По ее словам, коллектив подал иск, требуя отменить новые нормы времени и оплаты труда.
В региональном управлении "Почты России" РИА Новости сообщили, что время на обработку отправлений сотрудниками "Кольцово" сократилось в результате автоматизации производства и модернизации рабочих мест.
"Изменение норм времени было произведено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и не могло повлиять на снижение заработка работников… так как модернизация позволила одновременно увеличить количество обрабатываемой почты за единицу времени", – сказали в пресс-службе "Почты".
"Сотрудникам международных сортировочных центров установлена сдельная система оплаты труда, которая подвержена влиянию сезонных факторов. Плановое снижение производственных объемов в летнем периоде и стало причиной недовольства со стороны работников… В декабре-марте объемы производства традиционно возрастают, а вслед за ними вырастет и заработная плата операторов", – прокомментировали в "Почте" заявления истцов о снижении зарплаты.
Иск 83 сотрудников "Почты" об изменении норм времени и оплаты еще не рассматривался по существу, сказала Чеснакова.
Новый график
Чеснакова также сообщила, что после того как руководству компании стало известно о поданном иске, сотрудников в аэропорту перевели на новый график – вместо суток через трое они обязаны выходить на работу пять дней в неделю, а это неудобно большинству иногородных работников.
"Обратились в суд с иском в мае 83 человека. Они (руководство) только узнали об этом и сразу выносят приказ, половину исцов из этой группы переводят на пятидневку", – сказала адвокат истцов.
В региональном руководстве компании заявили, что решение об изменении графика части сотрудников было принято администрацией екатеринбургского магистрального сортировочного центра для синхронизации работы таможенного поста аэропорта "Кольцово" и сортировочного почтового пункта в аэропорту.
На прошлой неделе Кировский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск о компенсации сотрудникам "Почты" морального вреда в размере 1 тысячи рублей после перевода на пятидневную рабочую неделю. Адвокат истцов с решением суда не согласилась. "Обжаловать будем однозначно, потому что мы не видели мотивировку. Я не согласна, какой исход дела получился по результату", – сказала Чеснакова.