Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске.

На видео длительностью 28 секунд показан мужчина, который представляется и называет причину своего задержания, и приводятся архивные кадры.

Ранее сообщалось, что при взаимодействии ФСБ и МВД 19 ноября в Москве был задержан россиянин Хазваха Черхигов, участвовавший в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников при нападении в Буденновске. Мужчина арестован.

Четырнадцатого июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск погибли 129 жителей, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих, получили ранения 415 человек, было сожжено и расстреляно 90 автомашин, захвачены в заложники более 1,5 тысячи граждан.

За совершение этого преступления судом были осуждены и приговорены к различным срокам лишения свободы 31 боевик, в отношении 18 членов банды Басаева у следствия имеются подтвержденные сведения о смерти или нейтрализации.