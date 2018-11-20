В Москве три ресторана "Starlite diner" закрыли из-за гепатита А

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве закрыло три ресторана сети "Starlite diner" в столице после проведения эпидемиологического расследования из-за восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей ресторанов сети, сообщили в пресс-службе ведомства.

"При эпидемиологическом расследовании было установлено, что указанные рестораны сети "Starlite diner" работают с многочисленными грубейшими нарушениями… Учитывая, что нарушения, выявленные при расследовании, представляют угрозу здоровью и жизни людей и могут способствовать распространению инфекционных заболеваний среди посетителей ресторанов, помещения трех ресторанов закрыты и опечатаны, административные материалы по результатам эпидемиологического расследования направлены в суд для приостановления деятельности трех ресторанов "Starlite diner" на 90 суток", — говорится в сообщении.

Так, по результатам расследования в ресторанах в Центральном и Западном административных округах, около 80% персонала не имеют прививок против гепатита А и дизентерии, в ресторанах отсутствуют условия для обработки и хранения продуктов, архитектурно-планировочные решения не соответствуют мощности ресторанов, санитарно-техническое состояние производственных и складских помещений неудовлетворительное, также в проверенных точках нарушается режим мытья и дезинфекции столовой посуды и вентиляционных систем.

"Последняя плановая проверка сети проводилась в 2012 году, в дальнейшем в связи с постоянной сменой хозяйствующих субъектов – юридических лиц (последняя в марте 2018 года), и надзорными каникулами для малого бизнеса плановые проверки не проводились", — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что по состоянию на 16 ноября деятельность одного из ресторанов приостановлена по решению суда, проведение эпидемиологического расследования продолжается.