В Москве три ресторана "Starlite diner" закрыли из-за гепатита А

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве закрыло три ресторана сети "Starlite diner" в столице после проведения эпидемиологического расследования из-за восьми случаев заболевания вирусным гепатитом А среди сотрудников и посетителей ресторанов сети, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, по результатам расследования в ресторанах в Центральном и Западном административных округах, около 80% персонала не имеют прививок против гепатита А и дизентерии, в ресторанах отсутствуют условия для обработки и хранения продуктов, архитектурно-планировочные решения не соответствуют мощности ресторанов, санитарно-техническое состояние производственных и складских помещений неудовлетворительное, также в проверенных точках нарушается режим мытья и дезинфекции столовой посуды и вентиляционных систем.
В Роспотребнадзоре также рассказали, что по состоянию на 16 ноября деятельность одного из ресторанов приостановлена по решению суда, проведение эпидемиологического расследования продолжается.