Суд постановил выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд признал законным решение МВД выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen", гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает агентство "Москва".

В июле этого года МВД утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в России. На основании оперативной информации о нахождении в столице иностранцев, причастных к экстремистской и террористической деятельности, ведомство признало его создающим "реальную угрозу общественному порядку" и основам конституционного строя.

Утверждалось, что "гонщик" агитировал против политики правительства и деятельности правоохранительных органов.

Маджидов попытался оспорить свое выдворение, однако суд пришел к выводу, что решение МВД является "оправданным, справедливым и соразмерным" с учетом "степени опасности" его действий и не противоречит правовой позиции Европейского суда по правам человека.

Также отмечается, что в июне 2018 года суд признал Маджидова виновным в нарушении правил пребывания на территории России.

В 2016-м Абдувахоб Маджидов вместе с сыном топ-менеджера компании "Лукойл" Русланом Шамсуаровым устроили "заезд" на Mercedes по Москве. Полицейская погоня за внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД — пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.

Маджидов находился за рулем машины. Гагаринский суд приговорил его и других фигурантов дела — Руслана Шамсуарова, Мару Багдасарян и Виктора Ускова — к обязательным работам.