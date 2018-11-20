Суд постановил выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд признал законным решение МВД выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen", гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает агентство "Москва".
Утверждалось, что "гонщик" агитировал против политики правительства и деятельности правоохранительных органов.
Маджидов попытался оспорить свое выдворение, однако суд пришел к выводу, что решение МВД является "оправданным, справедливым и соразмерным" с учетом "степени опасности" его действий и не противоречит правовой позиции Европейского суда по правам человека.
В 2016-м Абдувахоб Маджидов вместе с сыном топ-менеджера компании "Лукойл" Русланом Шамсуаровым устроили "заезд" на Mercedes по Москве. Полицейская погоня за внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД — пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.
Маджидов находился за рулем машины. Гагаринский суд приговорил его и других фигурантов дела — Руслана Шамсуарова, Мару Багдасарян и Виктора Ускова — к обязательным работам.