Полиция проверяет информацию об избиении пожилой женщины на Кубани

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Полиция ведет проверку в Северском районе Кубани после появления в сети информации об избиении пожилой женщины, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Видеозапись того, как группа молодых людей бросается избивать человека, появилась в соцсетях. За кадром женщина комментирует, что парни избивают ее мать за то, что та попросила их не шуметь, чтобы не будить маленьких детей. По словам женщины, ее пожилая мать получила сотрясение мозга и перелом руки.

"По сообщению в соцсетях об избиении пожилой женщины ОМВД по Северскому району проводит проверку", — сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.