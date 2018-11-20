Братухи-борцухи. Подозреваемый в убийстве силовика мог помогать боевикам

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. В Дагестане полицейские ищут титулованного борца Хаскила Якубова, подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. По предварительным данным, силовик погиб, когда разнимал двух спортсменов, подравшихся у ночного клуба в Махачкале. Один с множественными огнестрельными ранениями сейчас в больнице, другой — в бегах. О том, что произошло возле клуба и почему силовики подозревали Якубова в связях с боевиками, — в материале РИА Новости.

Разборки спортсменов

Ранним утром 18 ноября у клуба "Бест", куда вместе с приятелями приехал отдохнуть 26-летний боец Росгвардии Мурад Рамазанов, выясняли отношения два молодых человека — по предварительным данным, призер чемпионата мира по боевому самбо Шахбан Мачиев и 29-летний чемпион мира по рукопашному бою Хаскил Якубов. Разговор проходил на повышенных тонах и вскоре перерос в драку.

"Хотя Мурад был не при исполнении, он все равно вмешался и попытался пресечь конфликтную ситуацию, — рассказывает РИА Новости источник в дагестанской полиции. — Тогда один из спортсменов достал пистолет и открыл огонь на поражение. В росгвардейца попало около десяти пуль — шансов выжить у него не было. Также серьезные огнестрельные ранения получил Мачиев, он госпитализирован".

Целым и невредимым из перестрелки вышел только Якубов, который сразу скрылся. Сейчас его ищут почти все силовые подразделения Дагестана. "Скорее всего, он прячется либо где-то в горах, либо в соседней республике, — отмечает источник. — У Якубова много знакомых, способных оказать поддержку. На причастность к преступлению также проверяется его старший брат Магомед".

В том, кто в кого стрелял и от чьих именно действий погиб росгвардеец, разбираются сотрудники регионального СК. "Возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Следствием установлено, что 18 ноября, примерно в четыре часа возле клуба-ресторана Махачкалы неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при нем огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего местного жителя, — сообщили в СУ СКР по Республике Дагестан. — От множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, он скончался на месте происшествия". В ведомстве добавили, что сейчас специалисты изучают записи с расположенных поблизости камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

Погибший служил в должности оперуполномоченного четвертого отдела СОБРа Росгвардии, имел звание лейтенанта. У него остались жена и двухлетний ребенок.

© Фото предоставлено коллегами Погибший боец Росгвардии Мурад Рамазанов © Фото предоставлено коллегами Погибший боец Росгвардии Мурад Рамазанов

Проблемный регион

Главный подозреваемый в убийстве силовика родился в селе Балахани, однако давно живет в Махачкале. "У нас есть все основания полагать, что он может иметь отношение к незаконным вооруженным бандформированиям (НВФ), — уточняет источник. — Даже проходил обвиняемым по уголовному делу".

В 2016-м дело братьев Хаскила и Магомеда рассматривал Унцукульский районный суд Дагестана. Им вменяли две статьи: 222-ю ("Незаконный оборот оружия") и 208-ю ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"). В итоге по первому эпизоду Якубовы отделались условным сроком, а по второму им и вовсе вынесли оправдательный приговор.

Тем не менее они уже несколько лет состоят на учете в Антитеррористической комиссии Унцукульского района. "Отец братьев Магомедрасул раньше был главой села, но после судебных разбирательств 2016 года, чтобы не накалять обстановку, чиновники попросили его больше не баллотироваться на эту должность, — рассказывает РИА Новости источник в администрации района. — Он согласился и вскоре вместе с семьей переехал в Махачкалу".

По словам источника, Балахани и соседнее с ним село Гимры считаются проблемными. Пик активности боевиков здесь пришелся на 2013-2016 годы, когда в районе действовала так называемая балаханинская банда. За четыре года силовики уничтожили более 40 ваххабитов, включая двух главарей группировки. Около 50 человек до сих пор в розыске, еще столько же осуждены за пособничество терроризму.

"Балахани не просто так привлекло внимание НВФ. Село находится высоко в горах, в густом лесном массиве. Можно и спрятаться, и уйти отсюда незамеченным в другие районы, — объясняет источник. — К тому же большинство местных жителей были благосклонно настроены к боевикам, всячески им помогали. Скорее всего, за денежное вознаграждение".

В администрации не исключают, что после инцидента в махачкалинском клубе Якубов попытается вернуться в родной район.

Дело в клубах

На трагическое событие отреагировали ведущие спортсмены Дагестана. Так, обладатель титула абсолютного чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов призвал закрыть в республике все ночные клубы.

"Вопрос к моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?" — написал боец в инстаграме и опубликовал ролик дагестанского блогера, который тоже призывает владельцев ночных клубов закрыть свои заведения.

Коллегу поддержал другой известный спортсмен — олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев. "Новостная лента пестрит сообщениями о перестрелке в одном из ночных клубов Махачкалы. Один парень убит, пара человек ранены, остальные в розыске — вот такой печальный итог у этого конфликта, — отметил спортсмен в инстаграме. — В этих "местах для отдыха" чересчур часто случаются неприятности. Нет в этих злачных заведениях ничего для нас, кроме как вреда. Моя позиция тоже такая же. У нас не место этим клубам. У истинных дагестанцев и мусульман другие взгляды и ценности".

В республике введен план-перехват, на поиски подозреваемого в убийстве направлены усиленные наряды полиции.