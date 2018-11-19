В Петербурге завели дело из-за порчи блокадной доски

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Полиция разыскивает причастных к закрашиванию мемориальной блокадной надписи на фасаде дома на Невском проспекте в Петербурге, возбуждено уголовное дело по статье "вандализм", сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что вандалы закрашивали памятную надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" 13 и 19 ноября. В понедельник власти Центрального района Петербурга заявили, что памятную надпись отмыли от краски.

"(В понедельник)… 19 ноября в полицию поступило сообщение о том, что неустановленное лицо нанесло краску на мемориальную памятную доску, установленную в память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 900-дневной блокады города на фасаде дома 14 на Невском проспекте. Сегодня же по данному факту отделом дознания УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК России (вандализм)", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции разыскивают причастных к закрашиванию памятной мемориальной доски.

Надписи "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" наносились в блокадном Ленинграде на северных и северо-восточных сторонах улиц, потому что обстрел города велся с южного и юго-западного направлений. Надпись на четной, наиболее опасной стороне Невского проспекта была сделана летом 1943 года бойцами местной противовоздушной обороны.