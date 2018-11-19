Суд в Москве арестовал мужчину, попытавшегося сжечь консьержку

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Зюзинский суд Москвы арестовал мужчину, который попытался заживо сжечь консьержку, не пустившую его к девушке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Асият Ахмедова.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова, мужчине вменяются 30 и 105 статьи УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, ночью 17 ноября мужчина 1980 года рождения поссорился с консьержкой в подъезде дома на улице Маршала Савицкого, заблокировал ее дверь креслом и поджог. Как отметили в СК, в подъезде начался пожар, но "несмотря на высокую температуру и сильный дым, женщина смогла выбить дверь и покинуть помещение". Она получила ожоги.

"Во время допроса подозреваемый, пояснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения, и женщина не пустила его к девушке. Свое поведение подозреваемый объяснить не смог", — отметили в СК.