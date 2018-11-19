Бывшего полицейского обвиняют в гибели девушки в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшему сотруднику ДПС предъявлено обвинение в гибели девушки в ДТП в подмосковном Ступино, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 16 ноября на регулируемом перекрёстке улиц Андропова и Куйбышева в Ступино столкнулись двигавшийся на "красный" BMW под управлением инспектора ДПС и ехавшее на "зеленый" такси Renault Logan. В результате столкновения из такси на проезжую часть выпала 22-летняя пассажирка, от полученных травм девушка скончалась на месте.

Врадий добавила, что от прохождения медосвидетельствования полицейский отказался, по просьбе следствия он заключен под стражу.

"Предъявлено обвинение бывшему инспектору ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ленинскому району в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека", — сказала Врадий.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова, полицейский уволен со службы и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.