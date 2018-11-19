В Башкирии шесть человек погибли в ДТП

УФА, 19 ноя — РИА Новости. При столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Башкирии погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Сообщается, что на одной из машин была летняя резина. По данным ведомства, ДТП произошло в 16.40 (14.40 мск) в Караидельском районе Башкирии.

"Столкнулись "Лада Калина" с автомобилем "Богдан". Известно, что "Калина" была на летней резине, в ней погибли два человека, из другого автомобиля — четверо", — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники дорожной инспекции, спасатели и медики.

Как уточнил агентству представитель башкирской полиции, среди шести погибших детей не было. "Среди жертв аварии детей нет. Есть раненые люди, их состояние и количество уточняется", — заявил собеседник агентства.