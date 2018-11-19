Школу под Тулой эвакуировали из-за киндер-сюрприза с ртутью

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Свыше 200 учеников и учителей эвакуированы из здания школы в Богородицком районе Тульской области из-за принесенного девочкой киндер-сюрприза с ртутью, объем которой сопоставим с содержанием примерно 25-30 градусников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"После окончания занятий девочка открыла киндер-сюрприз, внутри которого оказалась ртуть", — сказал собеседник агентства, не пояснив, сделала она это намеренно или случайно.

По его словам, в результате этого инцидента здание школы №19 в поселке Товарковский покинули 205 учеников и 18 педагогов.