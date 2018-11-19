В Ростове пенсионерку подозревают в убийстве трех родственников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 71-летней жительницы Ростова-на-Дону по подозрению в убийстве трех своих родственников, включая восьмилетнего мальчика, сообщает СУСК России по Ростовской области.

В минувшие выходные в одной из квартир в Западном микрорайоне города были обнаружены тела мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения и ее сына 2010 года рождения. По подозрению в убийстве задержана 71-летняя женщина.

"По данным следствия, потерпевшие и подозреваемая являлись родственниками и проживали в одной квартире. Мотивом преступления явились длительные неприязненные отношения на бытовой почве", — говорится в сообщении СУСК.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователем в суд направлено ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.