В Ростове пенсионерку подозревают в убийстве трех родственников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 71-летней жительницы Ростова-на-Дону по подозрению в убийстве трех своих родственников, включая восьмилетнего мальчика, сообщает СУСК России по Ростовской области.
"По данным следствия, потерпевшие и подозреваемая являлись родственниками и проживали в одной квартире. Мотивом преступления явились длительные неприязненные отношения на бытовой почве", — говорится в сообщении СУСК.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Следователем в суд направлено ходатайство о заключении подозреваемой под стражу.