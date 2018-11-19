Эксперт рассказал, как можно проверить версию об отравлении Магнитского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Исследование костей Сергея Магнитского может достоверно определить, присутствовали ли в его организме химические вещества, которыми, по данным прокуратуры, он мог быть отравлен, сообщил РИА Новости глава ростовского филиала 111 главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Анатолий Волков.

В понедельник на брифинге в Генпрокуратуре было объявлено, что бывший аудитор фонда Hermitage Capital Магнитский и другие возможные соучастники Уильяма Браудера могли быть убиты "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Прокуроры считают, что их могли устранить, чтобы не позволить им дать показания против Браудера.

"Конечно, да. Для этого исследуются кости химическим анализом, останки", — сказал Волков, отвечая на вопрос о том, возможно ли в настоящее время подтвердить или опровергнуть версию с отравлением. Он отметил, что отравляющее вещество остается в костях, поэтому при проведении судебно-химического исследования при помощи спектроскана можно получить достоверные данные о его наличии.

Смерть Магнитского в московском СИЗО в 2009 году спровоцировала международный скандал, который в конечном итоге привел к принятию в США так называемого "акта Магнитского". Этим законом Штаты ввели санкции в отношении ряда россиян, которых они сочли причастными к смерти аудитора. Власти РФ считают, что закон был полностью инспирирован Браудером, и отрицают причастность к смерти Магнитского.

Согласно выводам СК РФ, 37-летний Магнитский умер от острой сердечной недостаточности, отека мозга и легких, возникших из-за осложнения двух его хронических заболеваний: кардиомиопатии на фоне сахарного диабета и гепатита. При этом его адвокат заявлял, что у его клиента был панкреонекроз (деструктивное заболевание поджелудочной железы), но неоднократные просьбы провести обследование остались без ответа.