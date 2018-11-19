Затонувший в Мурманске плавдок поднимут, заявил Мантуров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Плавучий док ПД-50, затопленный в ходе ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов", точно будет подниматься, способ и сроки уточняются, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Док точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода. Другой вопрос — каким способом и в какой период. Сейчас работает водолазная бригада, которая вырезает кусок металла, чтобы определить усталость металла", — рассказал министр.
Он также отметил, что на сроке ремонта российского авианосца данная проблема не скажется.
"Что касается последующего ремонта "Адмирала Кузнецова", на сроки данная проблема не повлияет, потому что у нас докование планируется по контракту только летом следующего года либо весной 2020 года. Поэтому у нас есть ряд вариантов, как решить задачу: либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м заводе, что практически через залив находится, либо рассматривается вопрос по приобретению готового дока. У нас еще есть вариант по использованию сухого дока на Севастопольском заводе", — пояснил Мантуров.