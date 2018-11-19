Затонувший в Мурманске плавдок поднимут, заявил Мантуров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Плавучий док ПД-50, затопленный в ходе ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов", точно будет подниматься, способ и сроки уточняются, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.

"Док точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода. Другой вопрос — каким способом и в какой период. Сейчас работает водолазная бригада, которая вырезает кусок металла, чтобы определить усталость металла", — рассказал министр.

Он также отметил, что на сроке ремонта российского авианосца данная проблема не скажется.

"Что касается последующего ремонта "Адмирала Кузнецова", на сроки данная проблема не повлияет, потому что у нас докование планируется по контракту только летом следующего года либо весной 2020 года. Поэтому у нас есть ряд вариантов, как решить задачу: либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м заводе, что практически через залив находится, либо рассматривается вопрос по приобретению готового дока. У нас еще есть вариант по использованию сухого дока на Севастопольском заводе", — пояснил Мантуров.