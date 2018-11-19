Задержанному в Крыму главе предприятия "Росатома" предъявили обвинение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Директору, а также двум сотрудникам акционерного общества НПК "Дедал", задержанным ранее в Крыму при передаче крупной взятки сотруднику погрануправления ФСБ, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает крымское управление СК РФ.

Ранее крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило, что руководитель акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Дедал", входящего в госкорпорацию "Росатом", и еще двух человек задержали в Крыму при передаче взятки на 2,5 миллиона рублей. При этом, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о руководителе подведомственного "Росатому" предприятия АО "НПК "Дедал" Игоре Сушкове. Задержание руководителя проводилось еще в апреле, однако информация ранее не разглашалась с учетом тайны следствия.

В департаменте коммуникаций "Росатома", в свою очередь, сообщили РИА Новости, что в корпорации оказывают содействие следствию, "никакого материального ущерба "Росатому" не нанесено".

"Директору, а также двум сотрудникам акционерного общества предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное в особо крупном размере")", — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что сотрудники акционерного общества, действуя группой лиц по предварительному сговору, передали взятку должностному лицу — офицеру инженерно-технического отдела крымского погрануправления ФСБ РФ в размере 2,5 миллиона рублей за заключение госконтракта по установке и вводу в эксплуатацию сигнализационного комплекса, а также за общее покровительство при исполнении данного контракта и заключение иных госконтрактов в интересах юрлица.

"Сотрудник правоохранительных органов, осознавая противоправный характер действий обвиняемых, в рамках организационно-распорядительных документов доложил о поступившем незаконном предложении своему руководству. В связи с этим совместно с сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ России преступная деятельность фигурантов была пресечена. Последние были задержаны в момент передачи взятки", — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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