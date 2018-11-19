СК в Чечне расследует смерть мальчика после двух приездов "скорой"

ГРОЗНЫЙ, 19 ноя — РИА Новости. Следствие выясняет причину смерти 13-летнего мальчика в Чечне, который умер после двух приездов "скорой", возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления СК по Чечне.
Через пару часов боли усилились, и отец повторно вызвал "скорую". Оказав помощь, врачи снова уехали, порекомендовав госпитализировать ребенка самостоятельно. Через несколько часов, ночью отец, который воспитывал сына один, обнаружил его мертвым. В тот день мальчик, по словам отца, как обычно пришел из школы, пообедал, погулял на улице. Придя домой, мальчик начал жаловаться на боль в позвоночнике, когда она усилилась, отец обратился за помощью врачей "скорой".
По его словам, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, а также лиц, виновных в неоказании ребенку надлежащей медицинской помощи. Ведется расследование.