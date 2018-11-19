СК в Чечне расследует смерть мальчика после двух приездов "скорой"

ГРОЗНЫЙ, 19 ноя — РИА Новости. Следствие выясняет причину смерти 13-летнего мальчика в Чечне, который умер после двух приездов "скорой", возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления СК по Чечне.

По данным следствия, житель села Побединское Грозненского района вызвал скорую из-за жалоб 13-летнего сына на острую боль в области позвоночника. Прибывшая бригада медиков оказала первую помощь и уехала, "посоветовав" отвезти ребенка в больницу.

Через пару часов боли усилились, и отец повторно вызвал "скорую". Оказав помощь, врачи снова уехали, порекомендовав госпитализировать ребенка самостоятельно. Через несколько часов, ночью отец, который воспитывал сына один, обнаружил его мертвым. В тот день мальчик, по словам отца, как обычно пришел из школы, пообедал, погулял на улице. Придя домой, мальчик начал жаловаться на боль в позвоночнике, когда она усилилась, отец обратился за помощью врачей "скорой".

"Уголовное дело по факту гибели ребенка возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2, ст.109 УК РФ)", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, а также лиц, виновных в неоказании ребенку надлежащей медицинской помощи. Ведется расследование.