МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Версия об отравлении юриста Сергея Магнитского в интересах финансиста и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, содержавшегося с ним в одном следственном изоляторе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

"Вероятность версии об отравлении Сергея Магнитского в интересах Браудера также подтверждается и показаниями журналиста Олега Лурье, который содержался вместе с Магнитским в одном следственном изоляторе и общался с ним незадолго до смерти. В частности, как усматривается из показаний Лурье, которые он давал под присягой в суде южного округа Нью-Йорка по иску США против компании Prevezon Holdings, а также в ходе следствия в производстве Следственного департамента МВД РФ, в августе 2009 года Магнитский рассказал ему, что адвокаты, нанятые Браудером, заставляют его подписать ложное заявление об обстоятельствах хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, которые впоследствии Браудер использовал в своих интересах, а также чтобы переложить вину", — заявил Куренной.