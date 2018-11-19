На Кубани охотник случайно убил товарища, стреляя в утку

КРАСНОДАР, 19 ноя — РИА Новости. Охотник на Кубани случайно застрелил товарища, давшего команду на выстрел и вышедшего на линию огня, организована проверка обстоятельств инцидента, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение об обнаружении в двух километрах от Соловьевского гирла тела 46-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы поступило правоохранителям в субботу.

"Установлено, что мужчина вместе с двумя знакомыми приехал в Темрюкский район для охоты на утку… По предварительным данным, во время охоты один из мужчин, находясь за скрадком, по команде произвел выстрел из своего ружья. В то же время охотник, давший команду, встал из-за скрадка, оказавшись на линии выстрела, в результате чего ему было причинено огнестрельное ранение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что охотники сразу вызвали правоохранителей и скорую, но "спасти жизнь пострадавшего не представилось возможным". У мужчин имелись путевки на право охоты и разрешения на добычу птицы, сообщает СУСК.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего события", — информирует следственное ведомство.