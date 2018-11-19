Адвокат Браудера заявил, что узнал о новом уголовном деле из СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Адвокат финансиста и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера Александр Антипов сообщил РИА Новости, что ему не разрешили присутствовать на брифинге Генпрокуратуры РФ, где объявили о возбуждении против Браудера нового дела, всю информацию об этом он узнал из СМИ.

В понедельник на брифинге советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев сообщил, что "вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по преступлению, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ". Также Россия объявит Браудера в розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Кроме того, по словам Атмоньева, установлены компании Кипра, Латвии и Швейцарии, которые в интересах финансиста обналичивали и отмывали "сотни миллионов долларов".

"Я официально попросил разрешения присутствовать на этом брифинге, но Генпрокуратура мне такого разрешения не дала. Всю информацию об уголовном деле я узнал из СМИ, официально меня ни о чем не уведомляли", — сказал Антипов.

Поскольку у адвоката пока нет конкретной информации, он не смог прокомментировать подробности дела. Также он не смог сказать, признает ли его доверитель вину, ведь официально обвинение еще не предъявлено.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.

В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.