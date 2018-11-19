Адвокат Браудера заявил, что узнал о новом уголовном деле из СМИ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Адвокат финансиста и основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера Александр Антипов сообщил РИА Новости, что ему не разрешили присутствовать на брифинге Генпрокуратуры РФ, где объявили о возбуждении против Браудера нового дела, всю информацию об этом он узнал из СМИ.
"Я официально попросил разрешения присутствовать на этом брифинге, но Генпрокуратура мне такого разрешения не дала. Всю информацию об уголовном деле я узнал из СМИ, официально меня ни о чем не уведомляли", — сказал Антипов.
Поскольку у адвоката пока нет конкретной информации, он не смог прокомментировать подробности дела. Также он не смог сказать, признает ли его доверитель вину, ведь официально обвинение еще не предъявлено.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.
В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.