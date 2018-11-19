В СК раскрыли подробности гибели вице-спикера красноярского Заксобрания

КРАСНОЯРСК, 19 ноя — РИА Новости. Следователи раскрыли подробности гибели вице-спикера заксобрания Красноярского края Алексея Клешко, тело которого было найдено рано утром в понедельник возле дома в центре Красноярска.

Ранее краевое управление СК сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства по факту смерти Клешко. По данным следователей, в кабинете и квартире погибшего нашли предсмертные записки, однако их содержание не раскрывалось.

По данным следствия, квартира парламентария расположена на 12-м этаже дома. "Тело потерпевшего нашла соседка, которая проживала с ним рядом. Он был в квартире один. Он был одет. В карманах его брюк были обнаружены ключи и одна из предсмертных записок", — рассказала журналистам представитель главк СК Красноярского края Ольга Шаманская.

Она рассказала, что в данный момент следователи устанавливают круг общения погибшего.