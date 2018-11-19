Россия объявит Браудера в международный розыск

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия объявит финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности, заявил в понедельник советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.

"Эта статья значима тем, что подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. В связи с этим в ближайшее время подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с целью задержания и последующей выдачи. Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче", — сказал Атмоньев на брифинге Генпрокуратуры РФ.