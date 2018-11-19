Бизнесмена Перепеличного могли убить по приказу Браудера, заявили в ГП

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Александр Перепеличный в Великобритании мог быть убит по приказу финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, в Следственный комитет России направлены материалы для возбуждения дела, заявил в понедельник на брифинге Генеральной прокуратуры советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.

"В случае если смерть Перепеличного действительно была насильственной, наиболее вероятной является версия о том, что Перепеличный… был убит с целью ликвидации участника очередной провокации, организованной Браудером. В связи с этим 14 ноября Генеральная прокуратура РФ направила в Следственный комитет России постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по подозрению Браудера в организации убийства Перепеличного", — сказал он.

Сорокачетырехлетний предприниматель Александр Перепеличный скоропостижно скончался в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. В июне 2013 года полиция британского графства Саррей объявила, что не обнаружила подозрительных обстоятельств в его смерти.