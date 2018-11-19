МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Международный финансист и инвестор Уильям Браудер был более других заинтересован в смерти юриста его фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил в понедельник на брифинге Генеральной прокуратуры советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев.

"На основании предъявленных документов напрашивается очевидный вывод о том, что получив от Магнитского ложное заявление, которое было использовано в указанных провокационных целях, именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения", — заявил Атмоньев.