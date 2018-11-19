МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сергея Магнитского и других соучастников преступлений международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия", заявил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Александров.
В частности, по словам Александрова, "рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти".