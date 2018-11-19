Дело о доведении до самоубийства возбудили после гибели Алексея Клешко

КРАСНОЯРСК, 19 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбуждено по факту смерти вице-спикера парламента Красноярского края Алексея Клешко, тело которого было найдено рано утром в понедельник возле дома в центре Красноярска, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.

Ранее источник сообщил, что возле дома по улице Декабристов обнаружено тело вице-спикера краевого парламента. В заксобрании и СК подтвердили смерть Клешко. По данным СК, в кабинете и квартире погибшего нашли предсмертные записки.

"По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), поскольку для более тщательного установления всех обстоятельств в рамках уголовного дела можно провести гораздо больший объем следственных действий и экспертиз", — сказала собеседница агентства.