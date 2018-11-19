Пятнадцать пострадавших в керченском колледже остаются в больницах

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Стационарное лечение в больницах Крыма, Краснодара и Москвы продолжают получать 15 пострадавших в керченском политехническом колледже, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Крым Александр Голенко.

"Всего 15 человек — два в Керченской больнице №1, три в Краснодарской больнице №1 и десять человек в московских больницах остаются на стационаре", — сказал Голенко.

Власти Крыма выплатили из республиканского бюджета по 500 тысяч рублей пострадавшим от взрыва в Керченском политехническом колледже, всего выплачено 26 миллионов рублей, продолжаются выплаты пострадавшим из федерального бюджета.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.