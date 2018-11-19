Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до шести

САРАТОВ, 19 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в городе Ртищево Саратовской области достигло шести человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Ранее в ГИБДД сообщили, что вахтовый автобус около 7.30 (6.30 мск) в понедельник опрокинулся у дома №29 по улице Заречная в Ртищево, в результате в больницу с травмами доставили четырех пассажиров. В областном минздраве уточнили, что пятеро пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"В результате ДТП 41-летний водитель автобуса, 23-летний пассажир и пассажирки 59, 30 и 53 лет госпитализированы, еще одна пассажирка 59 лет обратилась за медицинской помощью. Всего шесть пострадавших", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, по предварительным данным, автобус ПАЗ-3205 не смог подняться в гору, начал движение задним ходом и опрокинулся.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП.