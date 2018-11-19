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Происшествия

В Крыму задержали главу предприятия "Росатома" при даче взятки

(обновлено: 10:32 19.11.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники. Архивное фотоНаручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Руководителя акционерного общества "Научно-производственный комплекс "Дедал", входящего в "Росатом" подрядчика в сфере охранных технологий России, и еще двух человек задержали в Крыму при передаче взятки, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.

Денежные купюры, изъятые у заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова
© Фото : СК РФ по Пензенской области
В Пензенской области замминистра транспорта задержали за взятку
По данным ФСБ, спецоперация длилась несколько месяцев.

"Руководство одного из крупнейших подрядчиков в сфере охранных технологий России АО "НПК "Дедал" задержано… Операция по задержанию взяткодателей проводилась сотрудниками подразделений собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии со следователями Главного следственного управления СК России по Республике Крым. Фигурантов, граждан Российской Федерации, уроженцев Краснодарского края, задержали в момент передачи первой части взятки в сумме 2,5 миллиона рублей в одном из ресторанов Симферополя", — говорится в сообщении. Позже был задержан еще один фигурант дела.

Работники акционерного общества пытались предложить крупную сумму денежных средств должностному лицу погрануправления за общее покровительство при заключении госконтрактов и содействии в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны госграницы.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, речь идет о руководителе подведомственного "Росатому" предприятия АО "НПК "Дедал" Игоре Сушкове. Задержание гендиректора проводилось еще в апреле, однако информация ранее не разглашалась с учетом тайны следствия.

Автомобиль ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Мурманске водитель пытался откупиться от полицейского золотой цепочкой
В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело — дача взятки, совершенная группой лиц в особо крупном размере. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

При этом решением мирового судьи Киевского района Симферополя еще в октябре АО НПК "Дедал" было признано виновным в совершении административного правонарушения за незаконное вознаграждение от имени юридического лица и оштрафовано на 20 миллионов рублей.

АО "НПК "Дедал" является специализированным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и монтажно-наладочным предприятием по разработке, производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты объектов особой важности и повышенной опасности как гражданского, так и военного назначения.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
yopster
Есть такая практика - сперва вынудить на дачу взятки, а потом успешно повязать. Теперь надо посмотреть, кто на место этого "Дедала" придёт, не исключено, что это и будет заказчик.
10:03
19.11.2018
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ηÃℙĒℋხ ₸βǾÉŨ ḾĘ4Ťხļ
Так их!
09:41
19.11.2018
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