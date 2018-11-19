Число пострадавших в ДТП с автобусом под Саратовом выросло до пяти

САРАТОВ, 19 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в городе Ртищево Саратовской области увеличилось до пяти человек, они госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что вахтовый автобус около 7.30 (6.30 мск) в понедельник опрокинулся у дома №29 по улице Заречная в Ртищево, в результате в больницу с травмами доставили четырех пассажиров.

"Пострадавших пять человек, они доставлены в Ртищевскую районную больницу, все — в состоянии средней степени тяжести", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что детей и беременных среди пострадавших нет.