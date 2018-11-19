В Оренбуржье пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом

УФА, 19 ноя — РИА Новости. Врачи в Оренбургской области госпитализировали пять человек с диагнозом отравление угарным газом, среди пострадавших есть дети и беременная женщина, сообщили в полиции.

"Сотрудниками полиции Беляевского района проводиться проверка по факту получения отравления угарным газом пяти человек. Все они были доставлены бригадой скорой медицинской помощи из одной из квартир дома по улице Торговой. Им оказана медицинская помощь, они госпитализированы, здоровью людей ничего не угрожает", — сообщили в пресс-службе областного МВД.

По данным ведомства, среди госпитализированных — беременная сожительница хозяина квартиры и двое детей 2012 и 2017 годов рождения.

"По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ. В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.