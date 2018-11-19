В Оренбуржье пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом

УФА, 19 ноя — РИА Новости. Врачи в Оренбургской области госпитализировали пять человек с диагнозом отравление угарным газом, среди пострадавших есть дети и беременная женщина, сообщили в полиции.
По данным ведомства, среди госпитализированных — беременная сожительница хозяина квартиры и двое детей 2012 и 2017 годов рождения.
"По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ. В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.